دخل المحلل الرياضي ولاعب فريق النصر السابق فهد الهريفي في مشادة حادة على الهواء مباشرة، مع مقدم أحد البرامج الرياضية وأحد الضيوف خلال نقاش حول نتيجة مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الإماراتي في تصفيات مونديال روسيا 2018، انتهت بانسحاب الهريفي من البرنامج.
وكان الهريفي خلال وجوده في برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية” يتحدث عن مشاعره تجاه الشعب الإماراتي، ليعقب الكاتب أحمد الشمراني أحد ضيوف البرنامج على حديثه، لكن الهريفي لم يعجب بحديث الأخير ليبدأ نقاش حاد بين الطرفين.
وتدخل مقدم البرنامج محمد العرفج ليتهمه الهريفي بأنه متحامل عليه، لتتعالى أصوات الهريفي والعرفج ويرفض كل منهما سماع تعليق الآخر، ما دفع لاعب النصر السابق إلى انتزاع المايك ومغادرة الأستوديو.
وفق “أخبار 24”.
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