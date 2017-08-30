أعلنت مؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، عن إنهائها تركيب الخيام المتطورة بمشعر عرفات مؤخراً، لتكون مستعدة لاستقبال الحجاج، لافتةً إلى أن تلك الخيام لها مميزات لا تتوفر في الخيام الأخرى.
وبيّن عضو مجلس إدارة المؤسسة الدكتور عثمان إدريس وفقاً لـ”العربية”، أن تركيب الخيام استغرق 4 شهور ويتبقى فقط تركيب الأثاث والديكورات، موضحاً أن الخيام تمتاز بمساحاتها الواسعة والتي تقدر أقل مساحة لكل منها 100 متر مربع تقريباً.
ولفت إلى أن الخيام مصنوعة من الألمونيوم النقي المقاوم للرياح والأمطار، إلى جانب مادة خاصة مضادة للتمزق وغير قابلة للاشتعال وعازلة لضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية وتساعد على تخفيف درجات الحرارة، مبيناً أن الهدف من تركيب تلك الخيام ليس ربحياً وإنما بغرض توفير أجواء إيمانية للحجاج.
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