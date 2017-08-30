كشف مختصون بمجال الاتصالات عن أسباب ضعف شبكات الإنترنت في مناطق المملكة خلال موسم الحج، مقدمين 5 حلول للحفاظ على قوة الشبكة والقضاء على المشكلة بشكل نهائي.
وبيّن المختصون وفقاً لـ”مكة”، أن أسباب ضعف الشبكة تشمل إزاحة جزء من خدمة الإنترنت إلى مكة والمدينة والمشاعر في موسم الحج، وكذلك دخول العطلة الصيفية والتي يستخدم خلالها ملايين الناس الإنترنت في وقت واحد، وغياب الإنترنت الكافي الذي يجب توفيره من قبل الشركات.
واقترح المختصون 5 حلول لإنهاء الأزمة، في مقدمتها رفع موثوقية الشبكة خلال تلك الفترة، وتوفير شرائح متعددة تناسب استخدامات الناس، مع رفع الطاقة الاستيعابية للشبكات لتواكب أعداد المستخدمين المتزايدة، والعمل على منع التعثر في ساعات النفاد والمواسم ونهاية الأسبوع، إلى جانب تقوية البنى التحتية للشبكات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المشتركين والمواسم.
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