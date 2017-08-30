قدّم أمير منطقة الرياض الأمير “فيصل بن بندر”، مساء امس (الثلاثاء)، تعازيه إلى رجل الأعمال ورئيس نادي الشباب السابق خالد البلطان، في وفاة شقيقه عبدالله عمر البلطان.
ونشرت صفحة إمارة منطقة الرياض على “تويتر” صورًا للأمير فيصل أثناء تعزيته أسرة الفقيد بحضور إخوته وأبنائه “عمر وخالد وجاسر”.
وكان عبدالله البلطان توفي مساء الأحد وأدى المصلون صلاة الميت عليه عصر أمس الاثنين بمسجد الراجحي بالرياض.وفق “أخبار 24”.
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