رصد مقطع فيديو لحظة تنفيذ شاب جريمة سرقة من سيارة متوقفة على شارع عام في محافظة صبيا بمنطقة جازان.
وأوضح المقطع إيقاف الشاب لسيارته بجوار سيارة نقل تحمل خروفاً، وبعد ملاحظته للخروف بدأ أولاً بتفقد المحلات الواقعة على الشارع للتأكد من عدم وجود أحد يمكن أن يكون شاهداً على جريمته.
وبعد ذلك، عاد السارق إلى السيارة وصعد إلى صندوق نقل الأمتعة وفك رباط الخروف، وحمله ووضعه في المقعد الخلفي لسيارته وانطلق مبتعداً؛ لكن الكاميرا استطاعت أن تبيّن ملامح وجهه بوضوح.
وفق أخبار “24”.
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