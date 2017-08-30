تعرض المنتخب السعودي امس (الثلاثاء) إلى الهزيمة أمام مضيفه الإماراتي بهدف لهدفين، لتتراجع حظوظ تأهله إلى المونديال العام المقبل.
وأحرز نواف العابد هدف المنتخب الأول، بعد حصوله على ضربة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة الـ20، إلا أن الإمارات سارعت بالتعديل بهدف رائع لعلي مبخوت في الدقيقة 21، ثم أضاف أحمد خليل الهدف الثاني للإمارات.
وتضاءلت بذلك حظوظ المنتخب في الصعود إلى نهائيات كأس العالم العام المقبل في روسيا، حيث تُنتظر نتيجة مباراة أستراليا واليابان القادمة، والتي ستحدد ملامح الجولة الأخيرة الحاسمة، والتي يقابل فيها المنتخب نظيره الياباني.
وفق “أخبار 24”.
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