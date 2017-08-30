روى الشابان اللذان عثرا على مواطن وابنيه بعد ساعات من فقدانھم في صحراء وادي الهلالي شرق مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالیة تفاصيل رحلة البحث عنهما، لافتين إلى أنهما عثرا على اثنين من أبناء المواطن يبتعدان عن والدهما مسافة 2 كيلومتر.
وبيّن الشابان وفقاً لـ”الوئام”، أنهما تفاعلا مع خبر اختفاء المواطن وابنيه في الصحراء فقررا خوض مغامرة البحث عنهم لساعات طويلة، موضحين أن الرجل وابنيه كانوا في رحلة صيد قبل أن تتعطل مركبتهم على عمق 6 كيلومترات داخل الصحراء.
بدوره أوضح أحد الشابين ويدعى جازم الرويلي أنه ترك عمله للتفرغ لعملية البحث عن المفقودين في الصحراء، مشيراً إلى أنه شارك خلال 20 عاماً في أكثر من 14 عملية إنقاذ وبحث في مناطق صحراوية، منوهاً إلى أنهم يعانون من عدم صدور تصاريح من جهات رسمية للعمل بهذه المهنة وعدم توفر وسائل تواصل بين أفراد الفريق في حال انقطاع شبكة الاتصال.
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