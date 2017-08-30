أعلن اليوم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الدلم عن انتقال المكتب إلى المقر الجديد والذي يقع على طريق الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم مقابل البريد السعودي .
فيما وجه رئيس وأعضاء مكتب الدعوة بمحافظة الدلم كل الشكر والتقدير للداعمين للمكتب ويخص بالشكر الشيخ خالد الغانم الذي تبرع بمقر المكتب الجديد نسال الله العلي العظيم ان يجعله في ميزان حسناته
كما يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الادارة بالشكر للشيخ محمد السعيس على تبرعه بالمقر السابق طوال السنوات الماضية والمواصلة فيه بالمكتبة ومدرسة الجاليات .
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