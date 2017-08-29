وجّه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله باستضافة المعمّرة الأندونيسية السيدة “مريم مرغاني محمد” البالغة من العمر ١٠٤ سنة، مع مرافقيْها، ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، تقديراً لحالتها الصحية التي تتطلّب العناية الفائقة والاهتمام اللازم. وقد توجهت الحاجة مريم محمد بالشكر والثناء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على هذه الاستضافة وعلى ما حظيت به من عناية ورعاية وتقديم التسهيلات والخدمات المميزة لها. مؤكدة أن هذا الاهتمام والرعاية هي تجسيد لمدى الاهتمام الذي توليه المملكة لضيوف الرحمن وما توفره من خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين. وقد عبرت عن شعورها بالغبطة والثناء لهذه الاستضافة، ولوصولها سالمة إلى الأماكن المقدسة، سائلة الله أن يُجزل المثوبة لمقام خادم الحرمين الشريفين وأن يجعل ذلك في موازين أعماله.
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خادم الحرمين الشريفين يوجه باستضافة المعمرة الاندونيسية وتقديم الرعاية اللازمة لها
خادم الحرمين الشريفين يوجه باستضافة المعمرة الاندونيسية وتقديم الرعاية اللازمة لها
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
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