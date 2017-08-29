تعد قرحة المعدة من أصعب الأمْراض التي تصيب الجهاز الهضمي وتؤثر على حركة المعدة وانتظامها، وقد تكون بسبب الإِصَابَة ببعض الجراثيم والفيروسات، أو بسبب اتباع نظام غذائي سيئ، أو التدخين والإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والحارة والوجبات الجاهزة.
وبِحَسَبِ ما ذكره موقع “readersdigest.ca”، فإن هناك بعض الأطعمة التي تساعد على التخلص والوقاية من قرحة المعدة، وهي:
1 – العسل الأبيض: يحتوي العسل على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على التخلص من الالتهابات والقروح، كما أن له دوراً فعالاً فِي محاربة البكتريا والجراثيم.
2 – الخضراوات الصلبة مثل البروكلي والقرنبيط واللفت والكرنب: حيث تَحْتَوِي هذه الخضراوات على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد على محاربة الجراثيم وتهدئة الألم.
3 – الزبادي والألبان المخمرة والمنزوعة الدسم: تحتوي هذه المنتجات على “البكتريا النافعة” التي تساعد على منع القروح والالتهابات وتحد من الألم.
4 – الموز: وهو من أفضل الفواكه التي تفيد الجسم؛ نظراً لاحْتِوَائِه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، كما أن له دوراً فعالاً فِي تهدئة الأغشية المخاطية الملتهبة.
5 – اللحوم الحمراء أو البيضاء المنزوعة الدسم والمشوية؛ للتخلص من الدهون فهي خفيفة على المعدة، وتحد من الألم الناتج عن قرحة المعدة.
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