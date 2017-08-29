وفرت شركة أسواق عبدالله العثيم سندات الهدي والأضاحي الإلكترونية بتكلفة موحدة قدرها 450 ريالاً، عبر نقاط البيع بجميع فروعها المنتشرة بكافة أنحاء المملكة تسهيلاً على المواطنين والمقيمين الراغبين بأداء نسك الهدي والذبح والأضحية، ضمن إطار مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي) لهذا العام 1438هـ.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم أن الشركة وفرت هذه الخدمة لعملائها انطلاقاً من سعيها المستمر للتخفيف عن عملائها وتسهيل أدائهم للنسك، حيث يمكن للعميل التوجه إلى نقاط البيع، وشراء السند إلكترونياً، واختيار نوعه، من بين خيارات نسك الهدي والفدية والأضحية والصدقة والعقيقة.
يذكر أن شركة أسواق عبدالله العثيم، توفر سندات الهدي والأضاحي للعام الثالث على التوالي، ويأتي ذلك ضمن برامجها الاجتماعية والخيرية، وتساهم في العديد من المبادرات والفعاليات والبرامج الهادفة والمستمرة في مختلف المجالات، ومن أبرزها الدعم الخيري عبر بطاقات سنابل الخير والبطاقات الخاصة بالجمعيات الخيرية، وبرنامج اكتساب التعاوني الموجه للفئات الخاصة من الأيتام والأرامل وذوي الدخل المحدود، وأكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني، كما تدعم العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية في إطار رسالتها نحو المجتمع.
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