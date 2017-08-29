أطلقت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa ” الخريطة الإحصائية للحج ” كأحد أهم المراجع المعلوماتية التي توضح تفاصيل بيانات إحصاء الحجاج وتُسهَّل على وسائل الإعلام والباحثين والجهات الحكومية الحصول على المعلومة والاستفادة منها بشكل مُفصَّل بأحدث طرق نشر البيانات ” الجيومكانية ” على شبكة المعلومات ويمكن استعراضها عبر مختلف الوسائط.
وأكد تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنّ إتاحة الاطلاع على بيانات إحصاءات الحج يأتي استمراراً لجهود الهيئة في نشر البيانات الإحصائية بشفافية حيث يمكن للجميع الاطلاع على أعداد الحجاج القادمين إلى مكة عبر كل منفذ لها من المنافذ الرئيسية بشكل مُحدث ( كل 6 ساعات ) ابتداءً من اليوم ، وحتى توقف أعمال حصر الحجاج عند الساعة السابعة مساء يوم الخميس القادم التاسع من شهر ذي الحجة ، ثم ستكون الخريطة مرجع إحصائي تفاعلي لإحصاءات الحج .
و أبان المفرج بأنَّ لخريطة الحج الإحصائية مسارين: الأول هو المسار الإخباري الذي يمكن من خلاله معرفة إحصاءات حجاج الداخل حتى مغيب يوم عرفة وذلك من خلال الدخول على الخريطة ، والاطلاع على عدد الحجاج السعوديون وغير السعوديين من داخل المملكة ، وأعدا د الحجاج غير السعوديين من الداخل حسب جنسياتهم ، وأعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل حسب نوع السيارة إلى مكة المكرمة إضافة إلى الخريطة الاسترشادية للحركة في منطقة المشاعر المقدسة.
أما المسار الثاني فقد أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بأنّه مسار إحصائي مرجعي حيث ستكون الخريطة التفاعلية ابتداءً من يوم الجمعة القادمة العاشر من شهر ذي الحجة أحد قوالب النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج حيث ستتمكن الجهات الحكومية و الباحثين والمهتمين ووسائل الإعلام من خلال الخريطة الحصول على إجمالي عدد الحجاج من داخل المملكة وخارجها ، والتوزيعات الاحصائية لحجاج الداخل على مستوى مراكز الحصر ، وعدد الحجاج السعوديين وغير السعوديين من الداخل، والحجاج الغير سعوديين من الداخل والخارج القادمين إلى مدينة مكة المكرمة حسب مجموعات الدول من جميع أنحاء العالم ، كذلك عدد القوى العاملة في خدمة الحجاج حسب الجنس واسم القطاع، وعدد السيارات الناقلة ونوعها لحجاج الداخل الى مكة المكرمة خلال الفترة الزمنية من الأول إلى التاسع من شهر ذي الحجة ، كما ستتيح الخريطة الحصول على تفاصيل الجنس والجنسية حسب الدخول إضافة إلى السلسلة الزمنية للحجاج للعشر سنوات السابقة .
الجدير بالذكر بأن الهيئة تعمل على تنويع طريق الحصول على البيانات بشكل مفصل وآني عبر مختلف الوسائط التنقية المتاحة ، وقد أطلقت هذا العام عبر موقعها الرسمي ” الروزنامة الإحصائية لحج 1438هـ ” والتي نشرت من خلالها إحصاءات الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن.
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