انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الثلاثاء)، صورة لمهاجم فريق ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، يرتدي ملابس الإحرام، حيث زعم البعض وصوله مساء أمس الاثنين المملكة لتأدية فريضة الحج.
وتبين بعد البحث عن تاريخ التقاط الصورة أنها تعود إلى يونيو 2016 الماضي حينما أتى بنزيمة للأراضي المقدسة لتأدية مناسك العمرة، حيث استغل اللاعب عدم تواجده ضمن قائمة فرنسا في يورو 2016 ليطير إلى المملكة لتأدية المناسك.
ويغيب بنزيمة عن منتخب الديوك المشارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بعدما تجنب المدير الفني ديديه ديشامب استدعاءه.وفق “أخبار 24”.
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