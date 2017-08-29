علمت مصادر بوجود تحركات إدارية من قبل النادي الأهلي يقودها المشرف العام على كرة القدم في الفريق الأول باسم أبوداؤد لإعادة اللاعب مصطفى بصاص إلى التدريبات مع بقية زملائه اللاعبين خلال المرحلة القادمة، خصوصا في حالة عدم حسم موقف اللاعب من جهة الانتقال بنظام الإعارة لأحد الأندية المحلية التي ترغب في الاستفادة من خدماته ويأتي ذلك بعد أن تم منح اللاعب إجازة خاصة من قبل إدارة النادي خلال الفترة الماضية.
وينتظر أن تتضح الصورة حول مستقبل اللاعب مصطفى بصاص مع النادي الأهلي بصورة نهائية خلال اليومين القادمين من جهة استمراره في صفوف الفريق خلال الموسم الحالي أو الانتقال لأحد الأندية التي تخطب وده بنظام الإعارة.
وكانت إدارة النادي الأهلي قد رفضت منح اللاعب مخالصة مالية في وقت سابق بعد أن طلب منها فك ارتباطه بالنادي ونجحت في إقناعه بالبقاء والخروج بنظام الإعارة خلال هذا الموسم.
الجدير بالذكر أن اللاعب مصطفى بصاص يرتبط بعقد احترافي مع النادي الأهلي لمدة خمس سنوات انقضى منها ثلاث سنوات ومتبقٍ له في عقده مع النادي سنتان منها الموسم الحالي.
من جهة أخرى استأنف فريق الأهلي تدريباته مساء أمس الاثنين على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بعد أن تمتع اللاعبون بإجازة قصيرة امتدت لخمسة أيام بعد منحها من قبل مدرب الفريق سيرغي ريبوروف أعقبت خوضه لقاء الذهاب في دور الثمانية لدوري الأبطال الآسيوي أمام فريق بيرسبوليس الإيراني والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين في العاصمة العمانية مسقط.
ووضحت الغيابات الكبيرة التي تجتاح صفوف الفريق الأهلاوي مع عودة التدريبات أمس في ظل فقدانه لعشرة لاعبين دفعة واحدة من خلال انضمام ثمانية عناصر إلى صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والذي يستعد لخوض الجولتين الأخيرتين من تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادمة في روسيا 2018م أمام منتخبي الإمارات واليابان. بجانب التحاق لاعبه المحترف السوري عمر السومة بمعسكر منتخب بلاده في ماليزيا الذي يخوض نفس التصفيات بالإضافة للدولي المصري محمد عبد الشافي الذي انضم لمنتخب بلاده الذي يستعد لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.وفق «الشرق الأوسط».
من جهة ثانية وضع الجهاز الطبي في فريق الأهلي اختبارات طبية خاصة للمهاجم مهند عسيري لتأكد من تجاوزه الإصابة التي لحقت به وهي عبارة عن تمدد في عضلة الفخذ الخلفية لحقت به في أحد التدريبات قبل مواجهة الفتح في الجولة الثانية لدوري المحترفين السعودي حيث انتظم اللاعب طوال فترة الإجازة القصيرة المنقضية والممنوحة للاعبين في برنامجه العلاجي والتأهيلي الموضوع من قبل طبيب الفريق رغبة في استكماله والوصول إلى جهوزية بدنية جيدة.
وينتظر دخول عسيري إلى تدريبات الكرة الجماعية مع بقية زملائه اللاعبين في حال التأكد من سلامته ومنحه الضوء الأخضر من قبل الأجهزة الطبية بالفريق.
من جانب آخر أكد مصدر أهلاوي لـ«الشرق الأوسط» بأنه لن يكون هناك أي عائق أمام النادي للحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في النسخة القادمة لدوري الأبطال الآسيوي بعد أن أكمل النادي الأهلي جميع الاشتراطات المطلوبة من قبل الاتحاد القاري خصوصا في الجانب المالي والإداري والقانوني.
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