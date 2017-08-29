قبيل انطلاق الجولة ما قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، تدخل المجموعة الثانية مرحلة الحسابات المعقدة في ظل تنافس حاد من قبل المنتخب الياباني والمنتخب السعودي والمنتخب الاسترالي الأقرب لتأهل اثنين منهما بشكل مباشر إلى مونديال روسيا القادم، حيث يبتعد ثاني وثالث المجموعة المتساويين بالنقاط عن المتصدر بنقطة واحدة.
ويدخل الأخضر السعودي مواجهة الإمارات برصيد 16 نقطة وبفارق تهديفي يصل لسبعة أهداف بعد أن احرز 15 هدفاً وتلقّت شباكه 8 أهداف، وهو فارق مهم في ظل نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم بالنظر إلى فارق الأهداف في حال تساوي منتخبين متنازعين على إحدى بطاقات التأهل، حيث يبلغ فارق الأهداف لدى منتخب استراليا 6 أهداف وذلك لإحرازه 14 هدفاً، بينما تلقّت شباكه ثمانية أهداف.
وفي حال فوز الأخضر في مباراته القادمة أمام الإمارات وتعادله في الجولة الأخيرة أمام اليابان، فإن الأخضر سيضمن التأهل دون الرجوع إلى نتيجة المباراة الأخيرة والتي تجمع استراليا مع تايلند، لكن الخروج بأي نتيجة غير الانتصار وتحديداً أمام الإمارات، فإن الأخضر سيضع نفسه في دوّامة من الحسابات المعقّدة.
فخسارة المنتخب السعودي أمام الإمارات وفوز المنتخب الاسترالي على اليابان، سيضمن تأهل المنتخب الاسترالي بشكل رسمي إلى المونديال، على أن تكون مباراة الأخضر أمام اليابان مفترق طرق لكلا المنتخبين، فنقطة واحدة تكفي لحجز البطاقة الثانية بالنسبة لليابانيّين ورمي بطاقة المركز الثالث بين السعودية والإمارات والتي لديها بصيص من الأمل في حجز بطاقة الملحق الآسيوي.وفق “أخبار 24”.
لكن في حال فوز المنتخب السعودي على الإماراتي بفارق هدفين وخسارة استراليا أمام اليابان بذات النتيجة، فإن المنتخب سيتأهل إلى المونديال حتى في حالة الخسارة أمام اليابان، شريطة عدم فوز المنتخب الاسترالي على تايلند بنتيجة أكبر من 3 أهداف نظيفة، مما سيجعل المنتخب السعودي والاسترالي متساويين في عدد النقاط وفارق الأهداف، وبالتالي فإن بطاقة التأهل ستذهب إلى المنتخب الاسترالي وذلك بالعودة إلى نتيجة المواجهات المباشرة بين الطرفين، حيث تعادل مع المنتخب السعودي خارج قواعده بهدفين لكل منهما، بينما حقّق العلامة الكاملة على أرضه بعد فوزه بثلاثة أهداف لهدفين.
وفي حال تعادل الأخضر مع المنتخب الإماراتي، فسيخرج المنتخب الإماراتي رسمياً من المنافسة، ويبقى الصراع على أشدّه بين المنتخبات الثلاثة «اليابان – السعودية – استراليا»، ففي حال فوز اليابان على استراليا، فإن المنتخب الياباني سيضمن التأهل إلى المونديال قبل مواجهة المنتخب السعودي في الجولة العاشرة والأخيرة من البطولة، بينما سيتم الكشف عن المتأهل الثاني من المجموعة إلى المونديال بشكل مباشر في الجولة الأخيرة من التصفيات في المواجهة التي تجمع السعودية مع اليابان واستراليا مع تايلند.
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