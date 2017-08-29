علمت مصادر أن إدارة النصر ستعيد دراسة تقديم العروض الاحترافية للاعبي الفريق الأولمبي والصاعدين كونها ستكلف الخزينة النصراوية مبالغ كبيرة لمشاركة بعض اللاعبين في أندية قبل الانتقال للنصر وهم: لاعب خط الوسط نواف الشنيشني والمدافع عبدالإله العمري والمهاجم متعب الحماد، وتشير المصادر بأن نادي وج سيحصل على أقل مبلغ من المساهمة التضامنية كون اللاعب عبدالاله العمري مثل وج قرابة العام.
من جهة أخرى أجرى المدافع عبدالله مادو امس الاثنين عملية جراحية في الانف لتعديل مجرى التنفس الداخلي، وسيخضع مادو للراحة والعلاج لمدة تصل إلى ثلاثة اسابيع بعدها يعود للمشاركة في تدريبات الفريق.
وفي شأن آخر شرع الأمين العام سلمان القريني في توقيع عقود اداريي الفئات السنية والاجهزة الطبية بعد اعادة جدولتها.وفق “الرياض”.
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