أفادت مصادر بأن الشيخ سلمان العودة أرسل للشؤون الصحية بمنطقة تبوك طلبًا بالشفاعة لممرضات سربن صورة هويته الوطنية عن طريق “سناب شات”.
وأوضحت أن شفاعة الشيخ “العودة” اعتمدت على اعتقاده أن الممرضات لم يقصدن شراً، عندما قمن بتصوير الهوية ونشرها عبر “السناب”، وفقًا لـ “سبق”، وذلك أثناء مراجعته لمستشفى الملك خالد بتبوك قبل عدة أيام.
يُذكر أن الممرضات بالمستشفى أشرن، عند تصوير الهوية ونشرها، إلى أن الشيخ العودة حضر لإجراء تحليل الزواج.
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