اعتمدت الهيئة العامة للرياضة، تعيين ثلاث شركات عالمية للتقييم العقاري، لبدء تقييم منشآت 14 نادياً في الدوري السعودي للمحترفين، تمهيداً لتطبيق التخصيص.
وبدأت شركات “جيه إل إل” للاستثمارات والاستشارات العقارية، و”نايت فرانك” البريطانية و”كيلر” في زياراتها الميدانية لمنشآت الأندية السعودية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين.
وينتظر أن يتم عرض التقييم الوسط بين الثلاث الشركات لتضمينه في الملف الاستثماري الذي سيتم تسويقه على المستثمرين الراغبين في شراء الأندية.
وذكرت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن شركة “نايت فرانك” البريطانية بدأت بزيارة أندية الاتفاق والشباب والاتحاد والأهلي، حيث حضر ممثلوها أمس الأول في جدة لزيارة ناديي الأهلي والاتحاد.
وشهدت الزيارتان اللتان بدأتا من الأهلي إجراء جولة عامة داخل وخارج الناديين، تضمنها التقاط صور توثيقية لكل ما يتعلق بالمنشأتين من حيث الملاعب والمرافق، إضافة إلى المحيط الخارجي.
على أن تجري الشركتان الأخريان زياراتهما بعد عيد الأضحى المبارك.
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