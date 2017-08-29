قالت وكالة أنباء البحرين إن قطر استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة عبر مخطط شامل اعتمد الدعم المالي والإعلامي واللوجستي لأعمال العنف والإرهاب في البحرين خلال أحدث 2011.
وأضافت أن الحراك الذي بدأ في البحرين انطلق في يناير 2011 بعد يوم واحد من الاحتجاجات في مصر، مشيرة إلى أن معرفاً واحداً محدداً هو من دعا إلى الاحتجاجات على أحد المواقع، وتبين أنه يعمل من قطر.
وقالت إن قطر كانت تهدف لقلب نظام الحكم من خلال تنظيم الاعتصامات وإشعال الطائفية بدعم من مستشار أمير قطر ومن قناة “الجزيرة” التي كانت تنشر الأكاذيب والفبركات وتمارس التدويل الإعلامي للأزمة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج