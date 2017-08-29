ادعت مسافرة من جدة إلى الرياض على متن الخطوط السعودية، تعرض حقيبتها للعبث، وأخذ قطع شوكولاته من علبة مغلفة كانت قد وضعتها في حقيبتها.
وفوجئت المسافرة عند وصولها إلى الرياض واستلام حقائبها بأن حقيبتها قد فتحت وأخذ قطع شوكولاتة منها كانت موجودة في علبة مغلفة، معربة عن دهشتها من الموقف ومن رؤية العلبة بهذا المنظر.
ووجهت تساؤلاتها للخطوط السعودية ومطار الملك عبد العزيز ومطار الملك خالد عن المسؤول عن تلك الواقعة، وهل تليق بسمعة مطارات دولية؟.
وفق “أخبار 24”.
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