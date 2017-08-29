رجح عضوالاتحاد الإماراتي للكرة الأمين السابق للجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي راشد الزعابي، أن لا تقام “خليجي23” المقرر أٌقامتها في العاصمة القطرية الدوحة أواخر مايو المقبل، بسبب الأزمة السياسية الخليجية الحالية.
وأوضح الزعابي، وفقاً لـ”الشرق الأوسط”، أنه من المعروف أن بطولة الخليج تتأثر بالأحداث السياسية، وأن ضم أي منتخب للبطولة يتطلب موافقة قادة دول الخليج، مشيراً إلى أن تصاعد الخلافات بين المملكة والإمارات والبحرين من جهة ودولة قطر من جهة أخرى قد يتسبب في عدم إقامة البطولة في موعدها.
يأتي حديث المسؤول الرياضي الإماراتي في وقت يقترب الموعد المضروب لسحب قرعة “خليجي23” ولم يتضح بعد أن كانت القرعة ستسحب أم لا، فيما أبدت العراق على لسان أمين عام اتحاد الكرة فيها استعدادها لاستضافة البطولة في نسختها الحالية.
بدوره أشار مصدر مسؤول إلى احتمال اعتذار الأخضر السعودي من المشاركة في “خليجي 23″، في حال تأهله لمونديال 2018، لافتاً إلى أن اعتذار الأخضر عن المشاركة في هذه البطولة الخليجية سيتضح عقب انتهاء التصفيات الآسيوية الحالية المؤهلة للمونديال.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج