وجه أصحاب سيارات اتهامات لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المعنية بتشغيل مواقف المركبات في المنطقة التاريخية بجدة، اتهامات لها بسحب سيارات نظامية رغم قيام أصحابها بدفع رسوم الموقف ووضع التذكرة واضحة عليها.
ونشر عدد من أصحاب السيارات مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر سحب سياراتهم من قبل موظفي الشركة، معربين عن غضبهم من تلك الممارسات.
من جانبه، رد المركز الإعلامي بأمانة جدة على تلك الاتهامات ومقاطع الفيديو، مؤكدا على لسان الشركة أن المخالفات تتم آليا عن طريق النظام، لافتا إلى أن سببها الرئيسي هو عدم عرض التذكرة بوضوح، أو سحبها بسبب وجود مخالفات سابقة ولم تسدد.
وأوضح وفقا لـ”الوطن” أن هناك نوعين من المخالفات، أولهما يتعلق بأرصفة المشاة وإقفال المواقف ويترتب عليها سحب المركبة، والأخرى تتعلق بالموقف ويتم المخالفة عليها فقط.
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