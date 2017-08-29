أعلنت وزارة الإسكان، أنها أصدرت الدفعة الأولى من المتأخرين عن التسجيل في نظام رسوم الأراضي البيضاء، مؤكدة أن إقرار المخالفات المستحقة على المتأخرين سيكون قريباً في حال إثباتها.
يذكر أن لائحة ونظام الأراضي البيضاء تعاقبان من يخالف نظام الأراضي البيضاء بغرامة مالية لا تزيد عن الرسم المستحق على أرضه، على ألا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.
وكانت وزارة الإسكان أصدرت في شهر مارس الماضي فواتير رسوم الأراضي البيضاء داخل العمران غير المطورة والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع أو أكثر، وذلك بعد أن دعت أصحاب الأراضي البيضاء لتسجيلها، تمهيداً لتحصيل رسوم عليها.وفق “أخبار 24”.
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