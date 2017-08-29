تمكن عضو مجلس الشورى اللواء طيار عبدالله السعدون بجانب مجموعة من المغامرين من الصعود إلى قمة جبل “إيفرست” خلال رحلة بجبال الهيمالايا.
ونشر فريق “مسارات” صوراً لوصول 21 مشاركاً من الفريق إلى المخيم الرئيسي لقمة جبل “إيفرست” على ارتفاع يبلغ نحو 5400 متر.
وكان السعدون ونجله ضمن فريق “مسارات” المشارك، وبث صوراً من رحلتهما إلى قمة جبل “إيفرست” وتنقله بين سلاسل جبال الهيمالايا، رافعين علم المملكة العربية السعودية.وفق “أخبار 24”.
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