قالت مصادر مطلعة، إن صندوق التنمية العقاري يبحث مع 13 بنكًا وشركة تمويل، آلية لتحويل قروض المستفيدين المتوفين لورثتهم سواء لمن تجاوز عمره 15 عامًا أو لم يتجاوز.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”المدينة” أن أزمة طلب تحويل القرض إلى وريث ليس موظفا، تكمن في رفض البنوك وشركات التمويل العقاري تقديم القرض، لعدم وجود دخل مادي.
من جهة أخرى، أكدت المصادر أن الصندوق أعطى مهلة، مدتها عامين من صدور الموافقة على القرض للمستفيد، وفي حالة انتهائها يسقط اسمه من قائمة المستفيدين بالقرض.
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