كشفت مصادر عن آخر المستجدات في المفاوضات الجارية بين قنوات “mbc prosport”، وبين قنوات أبو ظبي الرياضية من أجل الحصول على حقوق بث دوري جميل أو بعض مبارياته.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “مكة”، أن أبو ظبي قدمت عرضين يتمثل أولهما في شراء الدوري والمسابقات السعودية بالكامل، والثاني يتمثل في شراء 90 مباراة من جميع المسابقات مقابل 100 مليون ريال.
وتوقعت أن يتم رفض عرض أبو ظبي شراء المسابقات بالكامل حيث أن من الشروط الأساسية لنقل الدوري أن يكون الناقل وطنياً، مرجحة أن العرض الثاني هو المرجح في حالة نجاح المفاوضات.
وبينت المصادر أن الاتحاد السعودي طلب الحصول على 20% من قيمة بيع المسابقات السعودية، إلا أن “mbc” رفضت منحه أي مبالغ مالية لعدم السماح لها بتشفير المسابقة، ما يجعلها مصرة على المضي قدماً في بيع بعض مباريات الدوري لتعويض خسارتها.
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