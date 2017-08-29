بعد النظر وسرعة البديهة وغيرها،هي علامات معتادة ومعروفة دائما أنها إشارات لنبوغ الشخص وذكاءه، إلا أن دراسات جديدة أضافت علامات جديدة للتدليل على مستوى الذكاء العالي لدى الأطفال والأشخاص البالغين.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن دراسات اجتماعية جديدة كشفت عن علامات للذكاء تختلف عما يعتقده الناس في أنفسهم، حيث يرى كثيرون أنهم أذكى من أقرانهم بعد النظر لبعض تجاربهم الحياتية وتقييمهم لها، ويرون أنهم أذكياء بشكل أكبر من المعدل الطبيعي، فيما أن الحقيقة تتعدى ذلك، وأن معظم الناس لن يتخطوا معدل الذكاء المعروف.
الدراسة التي أعدها مجموعة من الباحثين في جامعة هارفارد الاقتصادية، حددت 5 علامات مختلفة للتدليل على ذكاء الأشخاص نعرضها كالآتي:
1 – امتلاكه موهبة السخرية
وفقا للدراسة فإن امتلاك الشخص “موهبة السخرية” هي علامة من علامات الذكاء العالي، والسخرية ليست الطرافة بكل تأكيد، ولكن وفقا للدراسة فإن هذه الموهبة ليست موجودة لدى الكثيرين، فهي تتطلب قوة ذهنية عالية.
وقالت البروفيسورة فرانشيسكا جينو المشاركة في الدراسة إن الشخص الذي يملك حسا كبيرا في السخرية لا بد أن يتمتع بقوة ذهنية كبيرة، تجعله يتحكم بالتناقضات بشكل سهل ولافت، وبالطبع هناك فرق كبير بين التعابير الساخرة النظرية والحقيقية المبنية على الفعل وليس الكلام.
وتابعت: هذا يدل على ذكاء كبير جدا وهي موهبة تحتاج إلى التفكير الإبداعي بشكل مميز.
2- امتلاك أكثر من لغة
اتفقت الكثير من الدراسات الطبية والأكاديمية على أن التحدث بأكثر من لغة يبطئ من اكتساب أمراض خطيرة مثل الزهايمر أو الاعتلالات العقلية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك فإن امتلاك أكثر من لغة يؤثر على الدماغ بشكل إيجابي ويطور من أدائه.
3 – الأكبر في العائلة
تقول نتائج إحدى الدراسات إن الابن الأكبر في العائلة يحقق علامات جيدة في اختبار IQ، وهو اختبار عالمي يحدد نسبة الذكاء التي يحصل عليها الفرد من مجموعة اختبارات لقياس درجة ذكائه، ويتم ذلك بشكل تقريبي.
وابتكر هذا الاختبار العالمان الفرنسيان ألفريد بينيه وتيودور سيمون عام 1905، حيث تقول الدراسة إن مسألة تفوق الابن أو الابنة الكبرى في العائلة لا تعود إلى صفات وراثية اكتسبها من أحد الأبوين، ولكن بسبب البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد.
4 – الأشول والفكاهيون
أكدت عشرات الدراسات أن الشخص الأعسر (الأشول) يتمتع بقدرات إدراكية أكثر من الشخص العادي، ويوجد فقط في العالم 10 % من نسبة السكان يتمتعون بهذه الصفة أو الاختلاف عن غيرهم.
بالنسبة إلى من يتمتعون بحس الفكاهة أكثر من غيرهم فإنهم يتميزون عن غيرهم بالذكاء الاجتماعي، ويستطيعون جذب من حولهم بشكل ملحوظ، ويثبتون قدراتهم بشكل متواصل.
هذه الصفات تجعلهم أذكياء فوق المعدل، فالنكتة ليست فنا أو مهارة يمكن أن يطبقها أي شخص، ويعتبرها علماء الاجتماع النقطة التي توصلك بالآخرين وتجعلهم يعرفونك. تقول الدراسات إن المهندس يختلف عن الممثل الكوميدي، فهو أقل ذكاء بقليل من المعدل المطلوب.
5 – التشكك في مستوى ذكائك
تأثير دانينج-كروجر هو انحياز معرفي يشير إلى ميل الأشخاص غير المؤهلين للمبالغة في تقدير مهاراتهم بسبب عدم قدرتهم على التنافس والمعرفة والتفريق بين الشخص الكفء وغير الكفء، أو يعانون من وهم التفوق. وظهر هذا التأثير في علم النفس عام 1999، وأصبح معروفا بشكل كبير.
تقول الدراسات النفسية التي أجريت حديثا إن هؤلاء الأشخاص الذين يشكون في ذكائهم ويحاولون أن يصححوا أخطاءهم هم أكثر ذكاء من غيرهم.وفق “تواصل”.
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