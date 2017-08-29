شهدت مباراة فريقي كروز أزول ومونتيري في الدوري المكسيكي أول أمس (الأحد)، تصدياً رائعاً من حارس مرمى كروز أزول الذي أنقذ مرماه من هدف محقق بتصديه للكرة 4 مرات في 10 ثوان.
وبعد مرور 67 دقيقة من زمن المباراة حينما كانت النتيجة تشير لتقدم كروز أزول بهدف نظيف، شن فريق مونتيري هجمة خطيرة على مرمى المنافس، لكن الحارس خوسيه كورونا أنقذ مرماه ببراعة واستبسال، إلا أن المباراة انتهت في النهاية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وفق “أخبار 24”.
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