أصبح اللاعب طارق الجزار نجم منتخب مصر لكرة القدم للصم والبكم حديث الأوساط الكروية المصرية بعدما انتشرت صور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبيع الفاكهة في مصر.
وفاز طارق الجزار بلقب أفضل لاعب في العالم في بطولة كأس العالم للصم والبكم في إيطاليا والتي حقق فيها منتخب مصر المركز الخامس بعد الفوز على أمريكا بهدفين نظيفين فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.
وظهر طارق الجزار وهو يبيع الفاكهة في ميدان الجيزة أحد أشهر الميادين في مصر وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الساعات الماضية.
وأكد والد طارق الجزار في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” أن نجله لم يخطأ بالوقوف في الشارع لبيع الفاكهة فهو مورد رزقه حالياً بعد أن فقد التكريم في بلاده موضحاً أن نجله توقف عن ممارسة كرة القدم لعدم وجود أي عائد وفي ظل ارتباطات الحياة الصعبة.
وأثار الجزار جدلاً واسعاً بعدما طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تكريمه وتخصيص دخل شهري له من جانب وزارة الشباب والرياضة.
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