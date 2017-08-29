أعلنت وزارة الحج والعمرة عن الساعات التي يحظر على الحجاج رمي الجمرات خلالها، وأبلغت الوزارة مؤسسات وحملات الحجاج بهذه الساعات، وشددت عليها بضرورة إبلاغ الحجاج الذي تتشرف بخدمتهم بهذه الساعات المحظورة.
وفيما ناشدت الوزارة جميع الجهات ذات العلاقة بالالتزام بهذه التوجيهات، أوضحت، وفقاً لـ”الجزيرة”، أن الساعات التي يحظر فيها رمي الجمرات يوم العيد “الجمعة العاشر من ذي الحجة” تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً.
أما الساعات التي يحظر فيها رمي الجمرات يوم السبت 11 ذو الحجة فهي من الساعة 12 ظهرا وحتى السادسة مساءً، ويوم الأحد 12 ذو الحجة من الساعة 10 صباحاً وحتى الثانية ظهراً.
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