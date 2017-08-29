وجَّه مدير الشؤون الصحية بمنطقة تبوك غرم الله الغامدي بتشكيل لجنة للتحقيق مع ثلاث ممرضات؛ بسبب نشرهن صورة هوية الشيخ سلمان العودة أثناء مراجعته لمستشفى الملك خالد بتبوك.
وانتشرت صورة هوية الشيخ العودة على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشر هؤلاء الممرضات لها على حساباتهن في “سناب شات”.
بدوره، رفع مدير مستشفى الملك خالد بوجود انتهاك لحقوق المريض، فوجه مدير صحة تبوك بالتحقيق معهن ومع القسم المعني بالكامل.
وشدد بحسب صحيفة “المدينة” على ضرورة تطبيق اللائحة واحترام وثيقة حقوق المرضى التي أكدت عليها وزارة الصحة.
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