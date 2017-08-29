أظهر مقطع فيديو لحظة إعلان محمد بن دليم الروابي العفو عن قاتل ابنه أثناء زيارة الأمير تركي بن عبدالله له في منزله، وبين حالة الفرح التي عمت المكان وتسابق الحاضرين على تقبيله وشكره.
وقال الروابي إنه طلب من أهل الجاني الدعاء لوالده وعمه وابنه المقتول وشقيقه المريض، مؤكداً أن اتخاذ قرار العفو في مثل هذه الأمور يعدّ من أصعب القرارات وأثقلها، غير أن رجاءه في رحمة الله أدخلت الرحمة إلى قلبه، فعفى عن قاتل ابنه.
وأشار، بحسب “سبق، إلى أنه سأل الله أن يهب ابنه وأسرته والملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، وابنه الأمير تركي أجر العفو، وألا يحرم كل من سعى في هذا الأمر من الأجر.
وكان الروابي قد تنازل عن قاتل ابنه، بعدما زاره الأمير تركي بن عبدالله في منزله بمحافظة عفيف، وبمعيته عدد من شيوخ القبائل السبت الماضي.
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