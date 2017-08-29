اعتمد هذا العام توظيف عسكريات سعوديات لإنهاء الإجراءات الخاصة بالحاجات في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وفق ما أكدته مديرة الإشراف النسوي بجوازات المطار رأفات فلمبان، مبينة أن التوجيه الجديد بتعيين عسكريات بجانب الموظفات المدنيات خطط له من عدة جهات بعناية كبيرة.
وأوضحت فلمبان وفقاً لـ”عكاظ”، أن عدد الموظفات ارتفع في جوازات المطار هذا العام عن الأعوام الماضية، مبينةً أن العسكريات والموظفات المدنيات خضعن إلى دورات تدريبية مكثفة في إنهاء إجراءات السفر والتعامل مع الخصائص الحيوية، مثل: التبصيم، والتصوير، ونظام الحدود المطور.
ولفتت إلى أنهن تلقين دورات أيضاً في كشف التزوير وفي الحاسب الآلي ومهارات التعامل مع الجمهور، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرات، إلى جانب تجهيزهن للعمل في صالات الحج عقب تأهيلهن بنظام العمل المطور.
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