أقدم شاب يبلغ من العمر 19 عاماً على قتل أخيه الأكبر طعناً أمس (الإثنين)، إثر خلاف نشب بينهما في منزل أسرتهما بإحدى قرى محافظة ببيشة، وتمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة بالجاني وتواصل حالياً تحقيقاتها معه لحين إحالته للنيابة.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الجريمة وقعت بعد خلاف شديد بين الأخوين ليقوم أحدهما بطعن الآخر متسبباً في وفاته في الحال، لافتةً إلى أن الجهات الأمنية تعاملت مع بلاغ الجريمة سريعاً وانتقلت إلى الموقع، حيث تمكنت من ضبط الجاني.
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