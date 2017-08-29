علق الكشاف الذي ظهر في صورة وهو يساعد مُسنة على ارتداء حذائها بالمشاعر المقدسة على ردود الفعل حول الصورة التي انتشرت مؤخراً، لافتاً إلى أنه يعمل ضمن فريق كشفي تابع لإحدى مدارس تبوك، مُبدياً سعادته بالاهتمام الذي وجده.
وقال الكشاف ويدعى عامر العنزي إن العمل التطوعي عبارة عن جهد جماعي، وإن الصورة تعد شيئاً بسيطاً مما يقدمه فريق الكشافة الذي ينتمي إليه في خدمة حجاج بيت الله هذا العام، مشيراً وفقاً لـ”سبق” إلى أن الكشافة ليست فقط عمل تطوعي عادي ولكنها أسلوب حياة لها العديد من المميزات.
بدوره بّين والد العنزي أن نجله يدرس في الصف الثاني المتوسط بإحدى مدارس تبوك والتحق بالفرق الكشفية لرغبته الشديدة في ذلك، موضحاً أنه لم يفاجأ بالصورة المنتشرة لنجله لأنه يشهد إقباله على العمل التطوعي بصورة أسبوعية، حيث يقوم بمساعدة جدته والقيام على حاجتها بشكل دائم، مقدماً الشكر لإدارة تعليم تبوك على تحفيزها ودعمها للعمل التطوعي.
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