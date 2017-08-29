اندلع حريق داخل بوفيه لبيع الشاي والقهوة يأخذ مجسم “براد شاي” بمجمع تجاري في مدينة أبها، فيما لم يصب أي شخص بأذى.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي، تعليقاً على مقطع فيديو وثق الحادثة، أن الحريق اندلع في مساحة 4 × 4 متر مربع، وتم إخماده دون وقوع إصابات.
وأشار العاصمي أنه من خلال التحقيقات والمعاينة الأولية تبين أن الحريق اندلع بسبب تسرب غاز داخل المحل؛ مما أدى إلى وقوع وميض لحظي واشتعال النيران داخل المحل.
وفق “أخبار 24”.
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