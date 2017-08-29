شهدت تحويلات الأجانب خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعاً بنسبة 10 %، لتبلغ 11.3 مليار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن محصلة تحويلات الأجانب العاملين في المملكة بلغت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 82.30 مليار ريال، في مقابل 89.75 مليار ريال للفترة نفسها من العام 2016.
يشار إلى أن محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، كان قد أكد عدم وجود أي توجه من الدولة، لفرض ضرائب على تحويلات الأجانب.وفق “أخبار 24”.
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