كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم (الاثنين)، عن عدد الشكاوى التي وصلتها من العملاء عبر نظامها الإلكتروني، ضد مقدمي خدمات الاتصالات، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2017.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد الشكاوى وصل إلى 17696 توزعت بين 10328 شكوى من خدمات الهاتف المتنقل، و2075 من الإنترنت المتنقل، و3187 شكوى من الإنترنت الثابت، وبلغ عددها من الهاتف الثابت 2106 شكاوى.
وأضافت أن شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” هي أكثر شركة قُدمت ضدها شكاوى في خدمة الجوال، وشركة “زين السعودية” الأكثر في شكاوى خدمة الإنترنت المتنقل، أما في الاتصالات الثابتة فجاءت شركة “الاتصالات السعودية” الأكثر شكوى، واتحاد عذيب “جو” الأكثر شكوى في خدمة الإنترنت الثابت.
وأشارت الهيئة إلى أن الهدف من إصدار أعداد الشكاوى، هو تقديم معلومات للمشتركين عن أداء مقدمي الخدمة في حل شكاوى عملائهم، ليتيح لهم ذلك اختيار مقدم الخدمة الأفضل، إضافة إلى تعزيز الشفافية والتنافسية بين مقدمي خدمات الاتصال.وفق “أخبار 24”.
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