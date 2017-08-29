وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الاثنين) خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالأخ الأكبر للجميع، في معرض دعوته لإنهاء مقاطعة دولة قطر.
وقال أردوغان في مقابلة أجراها اليوم مع التلفزيون التركي بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتسلمه منصب رئيس الجمهورية: “خادم الحرمين الشريفين هو الأخ الكبير لنا ولكل دول الخليج”.
واستطرد أردوغان: “لذلك أدعوه لإنهاء هذه الأزمة في هذه الأيام المباركة”، موضحا في الوقت نفسه: “لا نستطيع القول إن الأزمة الخليجية متجهة نحو الحل في الوقت الحالي”.وفق “أخبار 24”.
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