كشف مقطع فيديو سجلته كاميرات مراقبة في الشارع العام، قيام امرأة بوضع لفافة يبدو أن بها طفلًا رضيعًا، وفق ما أكده مستعرضو المقطع، بجوار جدار مبنى في مكان مظلم ليلًا.
وبين المقطع سيارة أجرة، توقفت في موقع مظلم من الشارع الذي بدا خاليًا، ثم ترجلت امرأة من الباب الخلفي للسيارة، وكانت تحمل لفافة كما يَحمل المرءُ طفلًا رضيعًا، واقتربت من الجدار حيث الظلام، ووضعت اللفافة على الأرض.
وعادت المرأة سريعا إلى السيارة وركبت فيها، حيث انطلقت مبتعدة عن المكان دون أن يلاحظها أحد، فيما قال متابعو لقطات الكاميرا في المقطع، إنها تركت طفلًا بجوار صندوق النفايات.
وفق “أخبار 24”.
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