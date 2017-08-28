تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط حالات فردية لتهريب حجاج متنكرين بملابس نسائية، وذلك عبر عدد من المنافذ البرية.
وقال القائد الميداني لمركز شرطة الطائف بمركز البهيتة العميد مطلق العتيبي بحسب “عين اليوم” إنه تم رصد أساليب أخرى اتبعها البعض للتخفي من رجال الأمن، وتجاوز نقاط التفتيش.
وأكد العتيبي يقظة رجال الأمن العاملين بكافة القطاعات، حيث تمكنوا من إحباط عدة محاولات لهؤلاء للتسلل ودخول المشاعر المقدسة.
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