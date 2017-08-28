أعلن مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى أن عدد الحجاج الذين وصوا للمملكة منذ انطلاق موسم حج هذا العام وحتى الساعة الـ12 من ظهر اليوم الإثنين، بلغ أكثر من 1.7 مليون حاج.
وأوضح اللواء اليحيى في مؤتمر صحفي عقده عقب ظهر اليوم أن عدد الحجاج زاد هذا العام بمقدار 418 ألف حاج عن الفترة المماثلة للعام الماضي.
وأشار إلى أن عدد الحجاج من الذكور بلغ 930 ألف حاج، مقابل 804 آلاف حاجة من الإناث.
وتابع أن عدد الحجاج القطريين الذين دخلوا المملكة لأداء فريضة الحج منذ فتح منفذ سلوى الحدودي وحتى الآن بلغ 1340 حاجاً.وفق “أخبار 24”.
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