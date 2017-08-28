أقدم مجهولون أمس الأحد على اقتلاع ماكينة صراف سحب آلي بمركز الواديين جنوب أبها بمنطقة عسير.
وقام الجناة بتحطيم الماكينة واقتلاعها من الأرض وسرقة الأموال التي بداخلها، مستخدمين “شيول”.
وأشارت مصادر إلى أن المبالغ المسلوبة من الماكينة تبلغ أكثر من 1.5 مليون ريال.
بدورها، باشرت الجهات الأمنية الواقعة، حيث قامت برفع البصمات وتباشر جمع المعلومات للتوصل إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.وفق “أخبار 24”.
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