يدشن الفنان والإعلامي “وائل خواجي” كليبه الوطني الأول “أصل الهوى” في أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1438 ، العمل الذي صُبِغ بصبغة وطنية ، وبهوية أظهرت منطقة جازان ومحافظاتها ، وما تحمله من تاريخ وأصالة عريقين ، أستعرضت ما تميزت به كل محافظة من محافظات جازان .
العمل من كلمات شاعر جازان وشاعر الوطن الأستاذ علي دغريري ، وألحان وأداء الفنان وائل خواجي ، سفير جازان ، والذي شارك في كثير من البرامج التلفزيونية والواقعية ، كان من أبرزها : “زد رصيدك” بقناة بداية ، و “مشوار إحسان” ، ومشاركات عديدة في مهرجانات وفعاليات داخل وخارج المملكة العربية السعودية .
يُعتبر هذا الكليب الأول من نوعه للفنان “خواجي” كعمل إنشادي وطني ، إضافة لأعمال انشادية سابقة كوميدية ، حيث ارتبط الفنان “خواجي” بالكوميديا بعد تقديمه عروض “الاستاندب كوميدي” التي عرف بها .
هذا وتم تصوير العمل بجازان ، والمخرج سالم باحميش والتصوير من انتاج شركة GLIMMER وقد شاركت زهرات فرقة “فن الجود” الاستعراضية ، وفرقة فلكلور جازان .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج