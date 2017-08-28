طالب رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة الشرقية صالح الحميدان، بعدم تغيير المادة 77 من نظام العمل؛ والتي تسمح لشركات القطاع الخاص بفصل المواطنين بدون أي مبرر.
وأوضح الحميدان وفقا لـ”الحياة”، أن موضوع المادة شائك جداً وعولج بالعاطفة لا المهنية، مؤكدا وجود أنظمة بالمملكة تحمي المواطنين، كما أنه لا يمكن لأي شركة أن تسرح السعوديين بدون الالتزام بنسبة السعودة.
وقال: “بصوت عالٍ أقول يجب ألا تغير المادة 77، فأنا كنت في لجنة الصياغة، وكنا نطالب بها لإعطاء القطاع الخاص المرونة في إنهاء عقد الموظف سواء كان سعودياً أو غيره، وفي المقابل يجب أن تحدد نسبة السعودة، وعندما يتم فصل سعودي من هنا يجب أن يتم توظيف سعودي آخر بدلاً منه”.
ولفت إلى أن هذه المرونة ستخدم الطرفين، ومع الوقت ستعطي السعودي الشعور بأن مكانه مضمون فقط في حال أثبت جدارته في العمل، لا أن يشعر بأن لا أحد يستطيع أن يفصله.
واقترح ضرورة وجود لجان من أجل مراقبة سوء استخدام النظام والتحقيق في ذلك.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج