طالب المشجع أحمد الزهراني المسؤلين عن موقع مكاني المخصص لبيع تذاكر المباريات باسترجاع مبلغ 1500 ريال دفعها ثمنا لـ3 تذاكر منصة ذهبية كان قد ابتاعها لمتابعة كرنفال لقاء الأساطير في مايو الماضي بعد إلغائه، بسبب توجيه حكومي لمخالفة محمد نور قوانين لجنة مكافحة المنشطات السعودية والدولية.
وقال الزهراني لـ”عين اليوم”: ” أنا مشجع هلالي وحرصت على شراء تذاكر لقاء الأساطير لي ولأبنائي لمشاهدة أسطورة نادي الاتحاد محمد نور وبقية النجوم المشاركين في هذا اللقاء، وبعد إلغاء المباراة طالبنا الشركة المسؤولة عن تذاكر المباراة باستعادة المبالغ، وحددت لنا مدة 3 أسابيع لإعادتها، ولكن مرت 3 أشهر ولم يصلنا شيء.
من جانبه أكد سامر العويضي، مدير موقع مكاني للتذاكر الإلكترونية، أن إدارة الموقع تواصلت مع أغلب الجماهير، وأرسلت لهم قيمة التذاكر المستردة..
وقال في حديث خاص لـ”عين اليوم”:” تواصلنا مع المشجعين وأرسلنا لهم قيمة تذاكر مباراة الاساطير، وهناك البعض منهم لم يستلموا قيمة التذاكر؛ بسبب نقص في أرقام الحسابات البنكية، وهو ما تسبب في عدم قبول البنوك لعملية التحويل”.
وزاد المسؤول: “بادرنا بأخذ أرقام حسابات وسنتواصل مع الجميع لحل هذه الإشكالية وبالتأكيد هناك نقص في المعلومات أو ان المشجع لم يطالب برسوم التذكرة”.
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