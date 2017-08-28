كشف لاعب نصراوي -تحتفظ عين اليوم باسمه- أن مدرب الأولمبي روجيرو يتردد اسمه في معسكر الفريق الأول لخلافة مواطنه ريكاردو غوميز الذي تشهد الجماهير ضده من أجل إقالته لا سيما بعد التعادل أمام الاتفاق دوريا 2-2.
وكان روجيريو قد حضر إلى الرياض بناء على توصية فنية من رئيس اللجنة الفنية صالح المطلق، حيث يحمل المدرب البرازيلي سيرة ذاتية مرموقة وسبق له تدريب منتخب شباب البرازيل محققا معهم كأس العالم فيما سبق له تدريب المنتخب الأولمبي السعودي وحقق نتائج إيجابية.
وبحسب اللاعب الأصفر، فإن عددا من لاعبي نادي النصر يطالبون بإقالة غوميز وذلك لعدم تمكن المدرب من إدارة الأمور الفنية بالشكل الصحيح، وقال: “مدرب جبان لا يواجهنا ولا يخبرنا بما يريد وجها لوجه، أعتقد أنه لن يكمل المشوار وستبعده الإدارة قريباً”.
وكان قائد الفريق الكابتن إبراهيم غالب قد ظهر في مقطع فيديو بعد مباراة الاتفاق، إذ ذكر لاعب الوسط أن المدرب ميّت دون أن ينتبه لتوثق كاميرا الجوال داخل نفق ملعب الملك فهد الدولي.وفق “عين اليوم”.
من جهة أخرى، تحدث رئيس اللجنة الفنية صالح المطلق في تصريح لإحدى الوسائل الإعلامية المحلية، أن لاعبي النصر وجمهور النصر راضون عن المدرب غوميز تمام الرضى ولا يطالبون بإقالتة في هذه الفترة.
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