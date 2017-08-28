أثار تنظيم مستشفى شرق جدة فرضية على وسائل السلامة، ذعراً وهلعاً بين المراجعين، ما أدى لسقوط امرأة حامل مغشياً عليها وهي في حالة نزيف ما استدعى إسعافها على وجه السرعة.
وعبر عدد من المراجعين عن استنكارهم لتنظيم المستشفى للفرضية بشكل مفاجئ دون اطلاعهم على الأمر، لافتين وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنهم فوجئوا خلال جلوسهم بحالة استنفار من قبل طاقم التمريض، وحراس الأمن، وعمال النظافة في ظل وجود سيارتي إسعاف.
وقال أحد المراجعين ويدعى صالح الغامدي أنهم تقدموا بشكوى لوزارة الصحة حول الواقعة للتحقيق مع المسؤولين بالمستشفى، ومحاسبة المتسببين في الأمر، فيما عبر مراجع آخر عن استيائه من تنفيذ الفرضية دون أن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المرضى والمراجعين.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لإدارة الشؤون الصحية في جدة عبدالله الغامدي تنفيذ الفرضية بالمستشفى، مبيناً أنه تم خلالها إخراج المراجعين الذين كانوا بغرف الانتظار، وليس المرضى المنومين على أسرة الطوارئ.
وأبان أن الطاقم الطبي قام بإسعاف المرأة التي كانت تعاني آلام المخاض، حيث تم نقلها لغرفة الولادة، ووضعت مولودها دون مضاعفات.
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