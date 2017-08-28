كشفت مصادر مقربة من المبتعث السعودي ماجد العتيبي، تفاصيل العثور عليه، أول أمس السبت، في مدينة شيكاغو الأمريكية، مؤكدة أنه بصحة جيدة وعلى تواصل مع أسرته، وأن حالته لا تستدعي القلق.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن العتيبي عُثر عليه في أحد مستشفيات شيكاغو، بعد تعرضه لنزلة معوية أدخل على إثرها المستشفى، ولم يستطع التواصل مع أسرته بعد تعطل جواله، كما لم يكن معه أحد من زملائه.
يشار إلى أن العتيبي، الذي يدرس في جامعة كنتاكي، اختفى لمدة 8 أيام، بعد وصوله مطار شيكاغو قادماً من ولاية تينسي، وكان يفترض أن يستقل رحلة تنقله من شيكاغو إلى الرياض عبر أبوظبي.
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