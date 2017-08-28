استقبل مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة أول أمس (السبت)، نحو 75 حاجاً من جمهورية أوزباكستان، بينهم مجموعة من المحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية.
وأوضح مسؤول بوزارة الشؤون الدينية بأوزباكستان يدعى حيدر سلطان وفقاً لـ “مكة”، أن المحاربين القدامى تتراوح أعمارهم ما بين 95 عاماً و105 أعوام، وقدموا لتأدية فريضة الحج للمرة الأولى في حياتهم.
وأشار سلطان إلى أن المحاربين يتمتعون بصحة جيدة، حيث إن بعضهم جاء برفقة زوجته وأبنائه، مشيداً بما حظي به هؤلاء المحاربونالقدامى من عناية واهتمام خاص.
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